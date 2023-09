Lucchese di misura: col Sestri Levante la prima vittoria stagionale

Carrara, 9 settembre 2023 - Seconda giornata di campionato e la Lucchese affronta sul neutro di Carrara la neo promossa Sestri Levante. Rossoneri con il lutto al braccio per la scomparsa del collega Diego Checchi. Pochi i tifosi giunti allo stadio Dei Marmi, complice anche il numero ristretto dei biglietti messi a disposizione dei supporters della pantera. Gorgone cambia due interpreti rispetto agli undici che hanno pareggiato nel debutto contro il Perugia. Ritorna in difesa questo capitano Tiritiello perfettamente ristabilito dopo il guaio muscolare e Tumbarello nel mezzo al campo.

La Lucchese riesce a prendere le giuste misure e poco prima della mezz’ora costruire due ghiotte palle gol. La prima direttamente su calcio d’angolo con Gucher, ma la difesa ligure in qualche modo respinge di nuovo in angolo. La seconda con Guadagni che serve sul secondo palo Fedato, ma al momento del colpo di testa viene anticipato da Anacoura. Lucchese vicinissima al gol del vantaggio con Guadagni al 35’ ma Oliana gli nega la gioia salvando sulla linea di porta. A pochi minuti dalla fine del primo tempo si fa vedere anche il Sestri Levante con Raggio Garibaldi, ma il suo tiro termina sulle esterno della rete, con Chiorra che si era fatto trovare pronto. Si va al riposo sullo zero a zero, con i rossoneri che hanno raccolto poco rispetto a quello che hanno fatto vedere. Nessun cambio in avvio di secondo tempo, entrambi i tecnici confermano momentaneamente l’undici titolare.

Subito pericolosi gli spiriti con Cericola, che prova ad impensierire Chiorra, che in qualche modo riesce a sbrogliare una situazione molto insidiosa. Ma dopo un inizio così così la Lucchese torna a gestire al gioco e al 7’ ci prova nuovamente Fedato, ma la sua conclusione termina fuori. Lucchese pericolosissima al 18’ sempre con il numero dieci, ma questa volta è Anacoura che si allunga a deviare in angolo.

Due minuti più tardi prova anche Romero in girata, ma non centra la porta. E’ il preludio al gol che arriva al 24’ con Rizzo Pinna appena subentrato a Tumbarello, che di destro batte il portiere ligure. La formazione di casa non ci sta e si riversa in avanti e con Pane colpisce il palo. A pochi minuti dalla fine è Sueva che ha sui suoi piedi la palla del 2 a 0, ma calcia addosso al portiere. Non c’è spazio per altre occasioni e la Lucchese si aggiudica questo match. E sabato sarà di scena a Recanati.

Sestri Levante Lucchese 0-1

SESTRI LEVANTE (4-2-3-1): Anacoura; Regini, Pane, Oliana, Gala; Raggio Garibaldi, Troiano (34’ st Podda); Furno (43’ st Conti), Candiano, Cericola (19’ st Forte); Busatto (19’ st Toci). (A disp.: Sias, Raspa, Nenci, Ghigliotti, Grilli, Grosso, Masini, Parlanti). All. Barilari.

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra, Alagna (44’ st Sabbione), Tiritiello, Benassai, De Maria; Tumbarello (20’ st Rizzo Pinna), Gucher; Guadagni (29’ st Quirini), Cangianiello, Fedato (44’ st Visconti); Romero (29’ st Sueva). (A disp.: Coletta, Perotta, Berti, Djibril, Russo, Leone, Yeboah,, Magnaghi). All. Gorgone.

Arbitro. Carpani di Cagliari.

Rete: 24’ st Rizzo Pinna.

Note: angoli 2-8; ammoniti Candiano, Guadagni e Benassai; recupero 1’ pt e 5’ st .