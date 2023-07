Lucchese, definito lo staff tecnico, cercasi preparatore dei portieri

E’ in via di definizione lo staff tecnico della nuova Lucchese, che svolgerà la preparazione estiva al Ciocco di Castelvecchio Pascoli (date ancora da stabilire). Allenatore prima squadra: Giorgio Gorgone, allenatore in seconda Emiliano Testini (ex attaccante dell’Arezzo), collaboratore tecnico Giorgio Santarelli, preparatore atletico Patrizio Lanni. Direttore sportivo: Alessandro Frara. Manca il preparatore dei portieri. Rimangono a disposizione della Lucchese sia l’allenatore Maraia che il diesse Deoma, perché sotto contratto. Della vecchia gestione, l’unico superstite è Simone Angeli, che continuerà a svolgere il ruolo di collaboratore tecnico. Nuovo anche lo staff medico. Con Adolfo Tambellini ed Alvaro Vannucchi escono di scena alcune delle figure storiche della grande Lucchese. La società è alla ricerca del medico sociale e di almeno due massaggiatori, preferibilmente della zona.