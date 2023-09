Lucchese, da stasera si fa sul serio "I ragazzi sono carichi e sereni"

Ciak, si gira! Lucchese e Perugia scendono in campo questa sera nell’anticipo della prima giornata di campionato. Le due squadre arrivano all’atteso appuntamento attraverso due percorsi diversi. Gli umbri dell’ex Francesco Baldini sono ancora un “cantiere“ aperto e devono fare i conti con i mugugni della tifoseria nei confronti del presidente Massimiliano Santopadre; i rossoneri di Giorgio Gorgone, invece, hanno compiuto il robusto “restyling“ tecnico attraverso acquisti mirati, ben 15, come l’ultimo, il ghanese Yaboah. A parte queste considerazioni il match si annuncia particolarmente stimolante per entrambe. Sicuramente lo è molto di più per Giorgio Gorgone, che torna al Porta Elisa dopo la bellezza di 24 anni, non come giocatore, bensì come il “condottiero“ di una Lucchese che ha giuste ambizioni.

Ed ecco che cosa ha detto il mister rossonero alla vigilia del match contro gli umbri, partendo dalle condizioni generali della squadra: "I ragazzi sono sereni e carichi - ha attaccato Gorgone - . Poi, come capita in tutti i debutti, all’inizio ci sarà un po’ di tensione, che sarà superata una volta che la partita sarà iniziata. Ho visto una squadra concentrata, che è consapevole di andare ad incontrare un Perugia forte, anche se il verdetto del Consiglio di Stato è stato negativo".

A che punto è il processo di assemblaggio generale?

"Abbiamo svolto una buona preparazione, ma naturalmente avremo bisogno di un po’ di tempo per mettere a punto uomini e schemi. Nelle amichevoli e negli ultimi allenamenti ho visto una squadra che sa quello che vuole e che è decisa a battersi con coraggio contro chiunque, sia in casa che fuori".

In quali condizioni fisiche sono Sabbione e Magnaghi?

"Sono arrivati motivatissimi - ha aggiunto Gorgone - e hanno voluto fortemente la Lucchese e questo fatto, sia per il sottoscritto che per la società, è molto importante. E’ stato costruito un organico serio; un buon organico. Sappiamo di essere in un girone particolarmente agguerrito e complicato e per questo motivo ci sarà bisogno di tutti gli uomini che la società mi ha messo a disposizione. Magnaghi e Sabbione li ho trovati in buone condizioni, vedremo se utilizzarli da subito, oppure in corso d’opera".

Emozionato per il suo ritorno al Porta Elisa nella nuova veste di allenatore?

"Più che emozionato - ha concluso Gorgone - sono molto contento e di questo ringrazio la società, che mi ha dato la possibilità di allenare in una “piazza“ importante, in una società dal blasone illustre. L’obiettivo è quello di fare bene in un girone complicato, ma stimolante. Come ho sempre detto sin dal primo giorno, toccherà a noi portare più gente allo stadio, perché il sostegno ed il calore dei tifosi sono fondamentali. Ai tifosi posso promettere sin da ora che daremo il massimo per onorare la maglia. E’ ovvio che per questo debutto contro una “big“ del girone, mi auguro di vedere molta gente al Porta Elisa".

Gorgone non ha fatto alcun accenno alla formazione, che potrebbe essere questa: Chiorra; Alagna, Merletti, Benassai, De Maria; Tumbarello, Gucher; Guadagni, Russo, Fedato; Romero. Palla al centro alle 20.45. I cancelli apriranno un’ora e mezzo prima dell’inizio della gara.

Emiliano Pellegrini