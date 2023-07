Lucchese, corsa a tre per la maglia numero 9 Stallo per Leone, addio amaro per Franco

Corsa a tre per la maglia numero 9 della "nuova" Pantera, dal momento che quella "vecchia" per altro simpatica e storica è stata messa in soffitta dalla Lucchese di Bulgarella, Lo Faso e Mangiarano con tanti…mal di pancia. Ecco i "profili" dei tre attaccanti centrali: Filippo Pittarello, Stefano Pettinari e Gabriele Gori. Pittarello ha 27 anni, valore attuale di mercato 275mila euro. Dopo 9 anni trascorsi in serie D con le maglie di Padova, Luparense, Correggere, Castelvetro, Imolese e Caronnese, Pittarello ha esordito in serie C nella Virtus Verona, dove è rimasto per due stagioni (45 presenze e 14 gol), poi è stato acquistato dal Cesena, che a gennaio dello scorso anno lo ha girato al Feralpisalò (34 "gettoni" e 5 reti). Rientrato a Cesena, è passato al Cittadella, che sembra però essere disposto a cederlo.

Stefano Pettinari ha 31 anni, è di Roma, valore di mercato 300mila euro. La sua è una carriera caratterizzata da tanta serie B, con fugaci apparizioni in serie A con le maglie della Roma e del Cagliari. Tra i cadetti ha giocato tre anni a Crotone, poi ha cominciato a girare il mondo, come si dice: Latina, Pescara, Vicenza, Como, Ternana, Lecce, Trapani. Per lui la serie C sarebbe una novità. Ingaggio, però, alto per la categoria.

Terzo "profilo" che piace è quello di Gabriele Gori, 24 anni, fiorentino, valore di mercato 550mila euro. cartellino di proprietà della Fiorentina. Dopo aver fatto la trafila nelle giovanili viola Gori ha esordito in B nel Foggia, poi è passato ne Livorno, sempre nei cadetti, quindi ad Arezzo in serie C, infine di nuovo in serie B con le maglie di Vicenza, Cosenza e Reggina. Dopo le ultime due stagioni sfortunate, a causa di un serio infortunio, l’attaccante è finito nel mirino anche del Catania. Lasciamo, per il momento, il discorso della punta centrale, e torniamo al regista di centrocampo, l’ex senese Leone. La trattativa è complicata, perché sul ventiduenne giocatore di scuola Juve ci sono almeno altre due società, che sembra siano disposte a mettere su piatto della bilancia ingaggi annui intorni ai 70-80mila euro netti. Infine una notizia che riguarda Domenico Franco. Il centrocampista ha lasciato ieri Lucca ed è rientrato a Roma, in attesa magari di una chiamata parte dell’Atalanta B. Franco se ne è andato deluso e dispiaciuto, perché aveva avuto la promessa da parte del d.g. Mangiarano che sarebbe invece rimasto. Franco ha aspettato tutto questo tempo e quando ha capito che la Lucchese era orientata su un altro giocatore (Leone?) ha ringraziato Deoma ed ha salutato i tifosi rossoneri ai quali ha augurato migliori successi. Una uscita di scena da gran…signore.

Emiliano Pellegrini