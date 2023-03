Lucchese con Di Quinzio in dubbio Fastidio muscolare per l’interno

Il rinnovo del contratto di Tumbarello fino a giugno 2024 rappresenta il primo movimento della prossima stagione "targata" Bulgarella, con Daniele Deoma ancora nei panni del direttore sportivo. La gran parte dei titolari di quest’anno ha ancora uno o più anni di contratto, mentre sono in scadenza quelli di Franco e Visconti, la cui posizione sarà valutata con calma da parte del diesse.

La situazione dei tre "big" è questa: Panico è in prestito dal Crotone e Di Quinzio dal Pisa e, dunque, a fine campionato i due giocatori dovrebbero rientrare nelle rispettive società, salvo accordi diversi. Il contratto di Fabbrini scade a giugno. Al momento è impossibile fare delle previsioni, anche se ci pare di aver capito che l’ex ascolano a Lucca e nella Lucchese ci stia volentieri. Staremo a vedere. Per tutti questi una soluzione verrà trovata al termine della "regular season".

Intanto la squadra ha ripreso la preparazione in vista del match casalingo contro l’Ancona che, al netto della pesante sconfitta di domenica scorsa al "Conero" per mano dell’Entella, è sicuramente una delle formazioni più complete del girone. In pratica è dall’inizio del campionato che la formazione allenata da Colavitto viaggia nelle alte sfere della classifica. Oggi è quarta, subito dietro il terzetto Reggiana, Entella e Cesena, con 49 punti.

Se i dorici vogliono mantenere questa importante posizione di classifica, devono, però, guardarsi alle spalle, perché Carrarese e Gubbio sono vicine. Tutto questo ci porta a ritenere che l’Ancona calerà al "Porta Elisa" deciso a rimettersi subito in moto. Una gara molto impegnativa per Tiritiello e compagni che, di solito, contro avversari che giocano e lasciano giocare, hanno sempre offerto delle eccellenti prestazioni. E, domenica, ne servirà una proprio così: aggressiva, determinata, con particolare attenzione ai dettagli.

Tra i rossoneri c’è un "osservato speciale". Si tratta di Davide Di Quinzio, tenuto a riposo a Montevarchi, perché ancora alle prese con un fastidioso malanno muscolare. Il suo eventuale impiego, sia pure in corso d’opera, sarà attentamente valutato dal trainer al termine della settimana. Il resto del gruppo è a posto fisicamente, per cui Maraia sarà ancora nelle condizioni di fare scelte ponderate, dettate soprattutto dalle condizioni psico-fisiche del gruppo.

L’incontro di domenica contro l’Ancona è sicuramente di cartello. Non solo perché di fronte c’è la quarta in classifica che ha anche il quarto miglior attacco del girone, con 43 gol; ma, soprattutto, perché metterà in palio importanti punti in prospettiva play-off. E l’auspicio è anche quello di vedere un "Porta Elisa" un po’ più pieno rispetto all’ultima gara casalinga, quando non fu superata nemmeno quota mille presenze.

L’Ancona – che dovrà fare meno di Moretti e Paolucci (squalificati per una giornata) – sarà seguita a Lucca da un buon numero di propri sostenitori. L’arbitro sarà Maria Marotta di Sapri che, in questa stagione, ha diretto Entella-Imolese (0-0), Recanatese-Rimini (0-1), Pontedera-Olbia (5-4), Montevarchi-Siena (1-2) e Reggiana-Fiorenzuola (2-0).

Emiliano Pellegrini