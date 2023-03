Lucchese col dubbio Bruzzaniti: due soluzioni

Bruzzaniti più sì che no? E’ probabile, ma la decisione ultima spetta a Maraia, che verosimilmente la prenderà dopo la seduta di rifinitura in programma domani pomeriggio. Il ventiduenne attaccante calabrese è stato visitato dal dottor Tambellini, che ha confermato il trauma alla spalla sinistra, malanno rimediato sabato scorso a Gubbio, dopo 18 minuti di gioco. Non c’è nessuna lesione, per cui c’è solo da capire se il giocatore potrà sopportare un po’ il dolore. Il fatto che l’attaccante abbia saltato un paio di allenamenti potrebbe indurre il trainer rossonero a non impiegarlo. Ma è solo un’ipotesi.

Queste le due soluzioni, con o senza Bruzzaniti in campo. Se l’attale miglior realizzatore rossonero con 5 centri sarà del match contro la Fermana, i tre davanti potrebbero essere Fabbrini, Panico e lo stesso Bruzzaniti. In caso contrario, dentro Rizzo Pinna con Fabbrini che potrebbe spostarsi a sinistra, fermo restando Panico al centro dell’attacco. Altri dubbi sembra non sussistano con Visconti laterale basso a sinistra e Di Quinzio a centrocampo con Tumbarello e Franco.

Se la Lucchese, come ha espressamente dichiarato il capitano Tiritiello, ha messo nel mirino il miglior piazzamento possibile nella futura "griglia" dei play-off, è, intanto, quasi obbligata a battere la Fermana e al tempo stesso a sperare in qualche risultato favorevole da parte delle squadre che viaggiano alle spalle di Reggiana Entella e Cesena. Come noto, per giocare una partita dei play-off in casa, la Lucchese dovrà chiudere la "regular season" almeno al settimo posto, attualmente occupato dal Pontedera, che però ha cinque punti in più rispetto ai rossoneri e che domenica ospiterà al "Mannucci" l’Imolese. Un recupero che si annuncia molto complicato. Ragionando sempre per ipotesi, appare meno problematico scalare di una posizione la classifica e giocarsela con il Siena, avendo il vantaggio, in caso di arrivo in parità, dello scontro diretto. Bianconeri che avranno domenica un impegno severo a Carrara, contro la squadra di Dal Canto che vuole mantenere l’attuale quarto posto che le permetterebbe di saltare il primo turno dei play-off.

Si annuncia, insomma, un finale di stagione pieno di "suspense", perché i giochi, anche per quanto riguarda la promozione diretta in serie B, sono ancora aperti, con la Reggiana, comunque, largamente favorita. A maggior ragione i giochi che vanno dal quarto al decimo posto. A tale riguardo ricordiamo, così a titolo di cronaca, come funzionerà la prima fase dei play-off, con la prima gara che si giocherà domenica 30 aprile in una partita "secca". La quinta in classifica incontrerà la decima, la sesta contro la nona e la settimana contro l’ottava.

Una curiosità, con tanto di scongiuri. Se il campionato fosse finito sabato scorso, la Lucchese, attualmente nona in classifica, sarebbe di scena, per il secondo anno consecutivo, al "Barbetti" di Gubbio, dal momento che gli umbri di Braglia occupano la sesta posizione. Ecco perché Tiritiello e compagni dovranno essere bravi ad evitare quell’incrocio…

