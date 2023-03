Lucchese: cinque finali per un posto play off

Manca un mese esatto alla conclusione del campionato. Ma le partite da giocare non sono quattro, bensì cinque, perchè c’è un turno infrasettimanale, il giovedì di Pasqua, in casa contro l’Entella. La Lucchese si presenta sotto lo striscione dell’ultimo chilometro con una condizione psico-fisica buona ed un organico pressoché completo e questo non è un aspetto secondario. Nelle ultime cinque finali dovranno essere soprattutto i giocatori di maggiore esperienza e personalità come Tiritiello, Franco, Di Quinzio, Tumbarello, Panico e Fabbrini a guidare il "gruppo" e pilotarlo verso il traguardo.

Cinque impegni delicati a cominciare da quello in programma domani pomeriggio al Porta Elisa contro la Fermana, che ha come obiettivo principale la conquista degli ultimi punti salvezza, più che aspirare ad entrare nelle prime dieci della classifica. Ma proprio perchè la squadra di Stefano Protti ha questa necessità e facile pensare che verrà a Lucca a giocarsela in un certo modo, cioè prudente, puntando tutto sulle ripartenze affidate a giocatori veloci come Neglia oppure come l’ex rossonero Giovanni Nannelli. Una sfida-rivincita (all’andata vinsero inaspettatamente i padroni di casa, al loro secondo successo in campionato) che la Lucchese sa di essere quasi obbligata a vincere se vuole alimentare certi sogni (leggi un piazzamento che le permetta di giocare una partita dei play-off al Porta Elisa). A giudicare dagli allenamenti sul sintetico di Saltocchio, la squadra è carica e decisa a tornare al successo casalingo dopo il rotondo 3 a 0 inferto alla Vis Pesaro.

Come detto l’allenatore Maraia ha tutti a disposizione, compreso Bruzzaniti, che però a causa di un problema alla spalla ha saltato un paio di "sedute", per cui potrebbe non partire dall’inizio. Per il resto il tecnico ha ampie possibilità di scelta un po’ in tutti e re i reparti. Il ritorno di Panico, che ha scontato il turno di squalifica, restituisce alla squadra l’attaccante che nell’ultimo periodo ha portato una maggiore incisività. Al suo fianco dovrebbero esserci Rizzo Pinna a destra e Fabbrini a sinistra. Vedremo se ci sarà anche Bruzzaniti, oppure se l’attuale capocannoniere della squadra con 5 reti, partirà dalla panchina. In difesa spazio ancora a Visconti come laterale basso a sinistra, mentre a centrocampo Di Quinzio completerà il reparto assieme agli affidabili Tumbarello e Franco. Come sempre, al di là degli uomini, sarà di fondamentale importanza l’approccio che Tiritiello e compagni avranno ad una gara, ripetiamo non agevole, ma sicuramente alla loro portata. E importante sarà anche il sostegno che il pubblico rossonero (i ragazzi da 10 a 16 anni compiuti con 1 euro potranno andare in gradinata o in curva ovest) darà alla squadra, impegnata nel conquistare per il secondo anno consecutivo i play-off.

Emiliano Pellegrini