Lucchese, Chiorra pronto a essere il titolare

Da quando la Lucchese è tornata in serie C, sarebbe la prima volta di un "under" tra i pali. Perché la sensazione è che questo Niccolò Chiorra, 22 anni, ultime esperienze in C a Taranto e Mantova, non sarà il vice di Coletta o Cucchietti, ma addirittura il numero 1. Una scelta indubbiamente coraggiosa, maturata, così pare, dalla volontà della società di fare minutaggio e dunque partecipare alla fine della stagione ai contributi federali. Per accedervi c’era la necessità di avere tre "under" sempre sul terreno. Per evitare di mettere dei ragazzi in zone nevralgiche del terreno, l’unica soluzione era (ed è) quella di mettere un "under" a difesa della porta, con uno tra Cucchietti e Coletta, se non addirittura entrambi, che dovrà cercarsi una nuova destinazione. A protezione di un portiere giovane, anche se bravo, servirà un reparto difensivo forte, esperto, affidabile. Fino a prova contraria, oggi l’allenatore Gorgone può fare affidamento su un quartetto di difensori collaudati come Alagna, Tiritiello, Benassai e De Maria, più Quirini, Merletti, ammesso che non ci siano altre partenze all’orizzonte.

Perché nessuno sa se, ad esempio, a Tiritiello è stato prolungato il contratto, alla luce del fatto che Catania e Virtus Entella aspettano sempre che il "centrale" elbano venga…liberato dalla Lucchese.

Ma, voci di corridoio, danno addirittura in arrivo il diciannovenne portiere Palmisani del Frosinone, che a differenza di Chiorra, sarebbe al suo debutto tra i professionisti e che dunque, a rigor di logica, dovrebbe essere il numero 2. Ma naturalmente la decisione spetterà all’allenatore Gorgone, Sempre secondo certi "rumors" la campagna acquisti-cessioni targata Mangiarano-Frara è solo a metà. Se arriverà anche Palmisani è evidente che per Cucchietti e Coletta non ci sarà più spazio, a meno che uno dei due non rimanga a fare il…terzo. Per completare la "rosa", sempreché non venga smantellata l’attuale coppia difensiva centrale, servirebbe ancora un giovane in difesa, più un centrocampista di esperienza (Franco?) e uno o due attaccanti, a seconda se rimarranno Rizzo Pinna e Romero, che però vengono dati in partenza. L’obiettivo della Lucchese è quella di piazzare al centro dell’attacco un giocatore in esubero da qualche squadra di serie B e per questo motivo bisognerà aspettare sicuramente la metà di agosto, quando saranno definiti gli organici. In ogni caso quella che nascerà sarà una Lucchese dal volto pressoché nuovo rispetto al recente passato, una squadra anche più giovane, che richiederà da parte di Giorgio Gorgone, anche lui un "deb" da allenatore in prima, di un tempo abbastanza lungo per amalgamarla. L’ideale sarebbe che l’organico fosse completato, almeno al novanta per cento nel giro di una-due settimane, in modo da cominciare ad assemblarlo. Il fatto che il campionato possa iniziare la prima settimana di settembre, potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio.

Emiliano Pellegrini