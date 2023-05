Lucchese anti-Ancona quasi pronta Dubbi a centrocampo e in attacco

E’ stata una domenica di lavoro per la Lucchese che sta ultimando la preparazione in vista della sfida play-off di giovedì pomeriggio, al "Conero", contro l’Ancona di Donadel.

Maraia ha ormai tirato le somme del lavoro svolto da quando è terminata la "regular season". Fino a ieri e nei prossimi giorni schiererà, sul terreno del "Porta Elisa", la formazione, naturalmente lontana da occhi indiscreti, che inizierà la partita "secca" di Ancona, che vale il passaggio al secondo turno della fase a gironi; dove, chi vincerà, giocherà, domenica 14 maggio, a Carrara, contro gli apuani di Dal Canto. In realtà gli unici dubbi riguardano il centrocampo e l’attacco, perché la difesa a quattro dovrebbe essere formata ancora da Quirini e De Maria sugli esterni, Tiritiello e Benassai al centro, davanti a Coletta. Molto più difficile da decifrare la composizione del terzetto dei centrocampisti. Scelta che sarà fatta in funzione, non solo delle condizioni psico-fisiche dei vari Tumbarello, Di Quinzio, Visconti, Franco e Mastalli; ma anche delle caratteristiche dell’avversario.

Stesso discorso vale per la prima linea. Qui c’è, però, un punto fermo ed è Panico. Accanto all’ex del Crotone si giocheranno le altre due maglie Rizzo Pinna, Bruzzaniti, Ravasio e Fabbrini. C’è anche un discorso da considerare ed è questo: la Lucchese potrebbe partire in un certo modo e con certi uomini e cambiare, poi, in corsa a seconda di come si metterà la partita.

I rossoneri completeranno la preparazione fino a mercoledì mattina, quando partiranno alla volta del ritiro nelle vicinanze del capoluogo marchigiano.

Infine i tifosi. Si stanno organizzando per essere in buon numero nella curva del "Conero".

Emiliano Pellegrini