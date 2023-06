Lucchese ancora in stand-by Ma il calciomercato si avvicina

Calma piatta alla Lucchese a pochi giorni dall’apertura della sessione estiva del calcio mercato (1 luglio-31 agosto). Il fatto che il presidente Bulgarella (in foto insieme a Deoma) non abbia preso ancora una decisione in merito sia al direttore sportivo che all’allenatore, vuol dire che la situazione è di difficile soluzione, proprio perché ci sono di mezzo i contratti in essere di Deoma e Maraia e quelli, per un verso o per l’altro, dovranno essere onorati dal punto di vista economico.

Gli ultimi “rumors“ assicuravano che una volta definita la questione dell’iscrizione al campionato, il numero uno rossonero si sarebbe concentrato sull’aspetto tecnico ed avrebbe incontrato prima Deoma e poi Maraia per trovare una soluzione condivisa. Per quel poco che è trapelato, direttore e tecnico aspettano sempre di essere convocati da Bulgarella. E mentre, dunque, la Lucchese si è concessa una lunga pausa di riflessione, c’è invece chi si sta muovendo, sia pure sotto traccia.

E’ il caso dell’Arezzo, neo promosso in serie C, che, approfittando del fatto che i giocatori del Siena sono liberi, avrebbe messo nel mirino l’ex rossonero Collodel. Tra i bianconeri più “attenzionati“ ci sono Raimo, Leone, Belloni per non parlare di Paloschi. Intanto l’Atalanta, che potrebbe subentrare al Siena, presenterà la domanda per poter partecipare al prossimo campionato di serie C con la squadra B o Under 23 che dir si voglia, sta definendo il discorso dell’allenatore con Modesto che rimane il più gettonato. La squadra bergamasca giocherebbe le partite casalinghe allo stadio comunale di Caravaggio.

Un altro allenatore che era stato accostato di recente alla Lucchese, Di Donato, ha rinnovato con il Latina. E così sarebbero rimasti in corsa Fabio Gallo, ex Foggia, Stefano Di Benedetto, che però ha maturato esperienze solo nelle giovanili del Palermo e Gaetano Fontana, ex Imolese e Turris. Il “profilo“ di quest’ultimo mister è quello che più si avvicina al calcio di Zeman, che piace tanto al presidente Bulgarella. Per quanto riguarda invece il direttore sportivo sembra essersi… raffreddata la pista che portava al debuttante Evacuo, mentre sarebbero salite le quotazioni di Raffaele Rubino, che ha lavorato con Mangiarano nel Trapani.

Senza voler forzare la mano a nessuno, ci pare, tuttavia, che sia giunto il momento che la società risolva le delicate questioni di Maraia e Deoma, perché c’è da programmare la nuova stagione. Ci sono dei contratti da prolungare, in particolare quelli di Tiritiello e Benassai, i giocatori più richiesti, c’è da decidere la strategia da seguire sul mercato in tema di acquisti (in questo caso è indispensabile la figura del direttore sportivo), c’è da definire lo staff medico e così via. In una parola, c’è da stabilire che tipo di campionato vorrà disputare la Lucchese.

Perché è in base alle aspettative, alle ambizioni che si costruiscono le squadre. Questa prolungata fase di stallo significa che all’interno del gruppo dirigente non c’è uniformità di vedute sul da farsi.

Emiliano Pellegrini