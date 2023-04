Lucchese, allarme diffidati contro l’Olbia

Se la Lucchese vuole chiudere la "regular season" a quota 51, facendo un punto in più dello scorso anno, dovrà battere l’Olbia, già salvo. Ma dovrà farlo senza alcuni titolarissimi. Perché sono ben sei i rossoneri in diffida: Benassai, Ravasio, De Maria, Mastalli, Tumbarello e D’Alena.

Il ragionamento da fare è molto semplice: meglio rinunciare ad alcuni di loro, che sono a rischio squalifica, in modo da averli a disposizione in occasione della prima gara dei play-off, in programma domenica 30 aprile. Spetterà, ovviamente, a Maraia prendere una decisione, con l’obiettivo di avere sul terreno una squadra ugualmente affidabile.

Oltre al discorso dei diffidati, il trainer rossonero è alle prese con alcuni "acciaccati". Rizzo Pinna lamenta un dolore alla spalla, ma dovrebbe farcela, Franco, che stava recuperando, ha lamentato un nuovo fastidio muscolare ed oggi è in dubbio. Infine c’è Bianchimano, alle prese con un leggero infortunio, sicuramente out. Una situazione oggettivamente complicata che, per fortuna, arriva con la Lucchese ormai sicura di disputare i play-off, a prescindere da quella che sarà la reale posizione di classifica, dopo gli ultimi 90’.

E’, comunque, auspicabile che i tifosi capiscano la situazione e, anzi, diano una mano ancora più robusta a chi ha giocato di meno, ma non per questo meno importante per gli equilibri della squadra. E, a proposito del pubblico, è iniziata, per la verità in po’ in sordina, mercoledì, la prevendita dei biglietti a un euro per i settori di curva e gradinata (pagheranno anche gli abbonati) che proseguirà anche nelle giornate di oggi e domani al Lucchese Point di via dello Stadio e, domenica, direttamente ai botteghini del "Porta Elisa". Crediamo che farebbe piacere a tutti vedere più gente allo stadio. In fondo si tratterà di festeggiare la riconferma della categoria e la partecipazione, per il secondo anno consecutivo, ai play-off. E soltanto domenica, alle 16.30, la Lucchese conoscerà l’avversario nel primo turno della "post season", anche se tutto lascia pensare che possa essere l’Ancona che, con tre squalificati, sarà di scena a Recanati, contro la squadra locale che, vincendo, potrebbe entrare nelle prime dieci. Per chiudere al settimo posto i dorici dovrebbero vincere e sperare che esca un pareggio nella sfida diretta tra Pontedera e Gubbio. Ma è meglio non fare previsioni e accettare il verdetto.

L’unica certezza è che i rossoneri, domenica 30 aprile, giocheranno in trasferta, avendo un solo risultato a disposizione per passare il turno: la vittoria. Perché qualsiasi altro risultato favorirebbe la squadra che è arrivata meglio in classifica. Intanto la Lucchese vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione di fronte al proprio pubblico, tanto o poco che sarà.

