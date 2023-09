Lucchese al doppio esame in trasferta Ed è caccia al primo gol stagionale

Tutto come previsto nella prima giornata di campionato? In gran parte sì, con le “big“ che hanno rispettato in pieno il pronostico, ad eccezione del Gubbio di Piero Braglia, che è stato fermato in casa dal Pineto (la neo promossa, secondo gli addetti ai lavori darà del filo da torcere a tutti) e dell’Entella, bloccata in Liguria da una brillante Ancona.

Unico zero a zero quello tra la Lucchese e il Perugia, con gli umbri, che avendo la possibilità di operare sul mercato fino a venerdì prossimo, hanno ingaggiato il difensore Ricci, ex Reggina. Vittorie nette per la Carrarese, con gli ex Belloni e Panico sugli scudi, per il Pescara di Zeman e per il Pontedera di Canzi. Più sofferto il successo casalingo della Spal contro la Vis Pesaro, che si è lamentata per un gol annullato a Sylla.

Infine, Torres corsara a Recanati. Alcune curiosità dopo le gare di venerdì e sabato: ventisei i giocatori che sono stati ammoniti. Tra questi il rossonero Guadagni e Oliana del Sestri Levante, oltre all’ex Panico della Carrarese. Oggi, intanto, la Lucchese riprende la preparazione in vista della trasferta di sabato sul neutro di Carrara contro il Sestri Levante, che ha iniziato male, perdendo in maniera netta a Pontedera e con l’allenatore Barilari, che nel dopo partita ha detto: "Non posso imputare nulla ai ragazzi, l’impegno c’è stato e tutti hanno dato il massimo. Mi prendo io le responsabilità perché magari sarei potuto partire direttamente con la formazione che è scesa in campo nel secondo tempo, visto che il primo non è stato all’altezza. Ci prendiamo la prestazione nella ripresa, non buttiamo via tutto perché dobbiamo fare esperienza e queste partite ci servono per capire meglio la categoria".

Sembra di capire, insomma, che il Sestri Levante sia una formazione con molti “under“ e qualche “over“ come il portiere Anacoura, i difensori Pane e Regini, il mediano Raggi Garibaldi e l’ala sinistra Forte. Con questo vogliamo semplicemente prendere atto che sul piano dell’organico, singolo e di assieme, la Lucchese è sicuramente più forte dell’avversario. Ma come sempre, la maggiore caratura della formazione di Gorgone dovrà trovare riscontro con la prestazione sul campo.

La settimana piena di lavoro permetterà agli ultimi arrivati come Magnaghi, Sabbione e Yaboah, non solo di migliorare la loro condizione fisica, ma anche di imparare a conoscere meglio i nuovi compagni e ad inserirsi negli schemi studiati dal mister. E intanto continuano ad essere attentamente monitorati Tiritiello e Tumbarello, che hanno accusato malanni muscolari più o meno importanti nel corso della preparazione pre campionato, con il loro recupero che non potrà avvenire perciò in tempi brevi.

Non è escluso che Gorgone possa apportare qualche variazione alla formazione iniziale di venerdì sera contro il Perugia. La scelta degli uomini avverrà in base alla loro condizione psico-fisica, al tipo di partita che si vuole fare ed infine alle caratteristiche dell’avversario. Attesa nei prossimi giorni la decisione sulla possibilità o meno che i tifosi della Lucchese potranno andare a Carrara a seguire la squadra.

Emiliano Pellegrini