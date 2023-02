"Loro troppo forti, ma alcuni episodi sfavorevoli sono stati decisivi"

Amarezza in casa Pieve Fosciana, dopo una giornata da dimenticare in fretta, sotto molti aspetti: sia per la sconfitta contro la forte e quotata Real Cerretese, che per il "giallo" di una sospensione di cinque minuti nel finale, prima della ripresa del gioco ed il termine della partita senza recupero, decisione causata dal richiamo dell’assistente lato tribuna, infastidito dai tifosi. Terna arbitrale comunque molto incerta e troppo fiscale, anche per alcune decisioni sbagliate in avvio di ripresa, come l’espulsione di Tognarelli, che hanno finito per favorire un avversario già fin troppo superiore.

Mister Marco Cenderelli non cerca scuse: "Ci abbiamo provato, loro troppo forti, anche se alcuni episodi sfavorevoli sono stati decisivi. Buono il nostro primo tempo ad eccezione dei minuti finali, in cui siamo andati sotto ed abbiamo rischiato di subìre il raddoppio. Il rosso a Tognarelli in apertura di ripresa ha poi complicato una situazione già difficile, e la Real Cerretese ha avuto vita facile. Dispiace, ma andiamo avanti, fortuna che anche le nostre rivali dirette non hanno fatto risultati importanti".

Flavio Berlingacci