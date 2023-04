Lollo: l’oro più bello per una bimba malata

Antonino Lollo, portacolori del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, campione italiano assoluto di maratona 2021, dopo il secondo posto in staffetta alla Milano Marathon, con una frazione corsa a buon livello, ha vinto la "Tre Campanili" di Artogne, classica primaverile della Val Camonica, in provincia di Brescia. Una corsa di media montagna, sulla distanza di 8,5 chilometri, organizzata da Aido Artogne e inserita nel circuito Coppa Camunia "Csi".

Insieme alla corsa agonistica, c’è stata anche la camminata "family" non competitiva; e, per ogni partecipante, viene devoluto un contributo all’"Abe" Brescia, associazione che si occupa di assistere le famiglie e i bambini malati oncologici, ricoverati presso gli Spedali Civili di Brescia. La corsa di Artogne per Lollo, classe 1990, per dodici anni ciclista nelle varie categorie dilettanti fino al 2015, ha anche un significativo risvolto di grande sensibilità e umanità. Infatti lo scorso anno, Lollo, di professione poliziotto impiegato alla Questura di Bergamo, messinese di nascita e bergamasco di adozione, al termine della corsa aveva regalato la sua maglia tricolore del campionato di maratona ad una bambina, Federica, che combatte da tempo la sua battaglia contro una brutta malattia. Il campione ha detto di essere rimasto colpito dagli occhi e dal sorriso di Federica, da cui traspariva la forza e la tenacia che le permettono di lottare contro quel terribile nemico.

L’altro giorno, un anno dopo esatto, quella bambina, era sul traguardo ad attendere e ad applaudire Antonino. Un momento commovente e significativo per tutti, a cominciare da Lollo, che ha fatto riflettere sul valore della vita, da difendere sempre con tenacia e caparbietà. Il poliziotto-campione aveva, tra l’altro, scritto "…i tuoi occhi e il tuo sorriso, la forza e la tenacia con cui lotti contro questo terribile nemico oggi mi hanno donato molto e mi hanno fatto capire quanto sia importante la vita per tutti: una ragione in più per poterla apprezzare ogni giorno". Lollo è sempre stato un uomo generoso e di lui si ricorda anche la donazione di un suo stipendio mensile, per motivi umanitari, che gli era valso un riconoscimento anche dalle autorità civili di Bergamo.

Tornando all’aspetto tecnico della "Tre Campanili", il ritmo di Antonino Lollo ha avuto la meglio sulla resistenza degli avversari, con Nicola Morosini (Atletica Rogno) al secondo posto e Pietro Cambianica (Val Brembana) terzo. Di recente Lollo ha contribuito alla conquista del secondo posto nella corsa campestre a squadre da parte Parco Alpi Apuane, sul prato del teatro romano di Gubbio, con oltre duemila atleti che si sono sfidati per l’assegnazione dei titoli tricolori a squadre e individuali. Così il Parco si è assicurato la qualificazione alla Coppa dei campioni di cross 2024 che si disputerà in Portogallo.

Dino Magistrelli