Lo Stadio dei Marmi tabù per la Lucchese

Non avrà lo stesso fascino delle sfide contro Pisa o Livorno, ma è una classica di serie C. La 18ª giornata del campionato di C girone B è quella del derby Carrarese-Lucchese. Una gara diventata tabù per la Pantera che ha perso otto delle ultime nove partite giocate allo stadio dei Marmi. Solo sette anni fa, dicembre del 2016, grazie ad un gol di Francesco Forte nel finale arrivò un 1-1 nello stadio gialloazzurro. Poi solo e soltanto ko, dal 2010 ad oggi. Da quel 25 aprile 2010, con un 2-0 a favore dei rossoneri che sancì la matematica vittoria del campionato e il ritorno in C1. Da allora in poi solo vittorie carraresi ad eccezione del pareggio già ricordato. In totale, a Carrara, negli ultimi 50 anni il bilancio è di 10 vittorie della Carrarese, 5 pareggi e tre vittorie Lucchese. Sotto il profilo tecnico, il quarto peggior attacco, quello della squadra allenata mister Gorgone reduce dall’impresa di Avellino in Coppa Italia, contro la miglior difesa, quella marmifera, a pari merito con Cesena e Torres. In sette occasioni, su 17, la Lucchese non è andata a segno, in altre tre, sempre in casa (con Pescara, Pontedera, Vis Pesaro), il gol realizzato non ha portato nessun punto. La formazione di Dal Canto in casa fa paura: sei vittorie e due pareggi sinora, con soli due gol subiti. Si gioca domenica ore 20.45.

Altro derby sentitissimo, malgrado le due compagini siano di regioni diverse, è Arezzo-Perugia, posticipo di lunedì sera. Orafi con la peggior retroguardia del campionato e fuori dalla zona play-off, umbri battuti solo una volta, ma lontani 12 punti dal primato. Il Pontedera non pareggia dal 25 ottobre e un punto lo gradirebbe volentieri in quel di Olbia, contro i sardi in zona play-out. Si gioca domenica alle 14. Allo stesso orario Cesena-Torres: romagnoli primi con 42 punti, sardi a 40, secondi. Se la formazione bianconera dovesse vincere, sarebbe campione d’inverno.

Massimo Stefanini