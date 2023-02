Libertas, una sfida senza storia Affondata Valdera

Valdera

34

Libertas

71

VALDERA: Bufalini 3, Cartacci 8, Campinotti, Tassara, Ceccarelli 1, Buti 1, Fatticcioni, Cionini 8, L. Fagiolini 3, C. Fagiolini 4, Toni, Borrelli. All. Ben Salem.

LIBERTAS: Gianni 3, Puccinelli, Canciello 13, Giusti 7, Fracassini 4, Lombardi, Morello 10, Guidi 6, Cecconi 8, Raimo 8, Nieri 12. All. Romani.

Arbitri: Valfrè di Massa e Liverani di Livorno.

Note: parziali: 11-16, 19-32, 28-53.

Successo esterno per la Libertas che batte 71 a 34 Valdera. Biancorossi senza lo squalificato Giovanetti e senza Berti ed Ascanio infortunati e con Canciello che ha recuperato in extremis. Grazie ad una buona difesa, nel primo e secondo quarto i ragazzi di Romani sono riusciti a contenere l’esuberanza degli avversari. Negli ultimi due tempi hanno poi dilagato con una prestazione matura. "Abbiamo ottenuto - commenta Romani (nella foto) - una vittoria netta. Dovevamo vincere e sapevamo che non sarebbe stata facile, ma siamo riusciti a metterla sul binario giusto. Adesso concentriamoci sul match contro Vaiano che sarà un altro confronto importante".

Alessia Lombardi