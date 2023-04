Libertas, non basta vincere

Caponi

64

Libertas

77

PASTIFICIO CAPONI CALCINAIA: F.Dal Canto 1, Picariello 8, A. Dal Canto 13, Nufrio 7, Foschi 4, Coscetti 3, De Luca, Napoli 2, Giari, Cei, Bartalucci 19, Nelli 7. All.: Ierardi.

LIBERTAS LUCCA: Canciello 4, D’Ascanio 8, Mattei 2, Giovannetti 2, Fracassini 8, Lombardi 6, Morello 4, Guidi 15, Cecconi 21, Raimo 7. All.: Romani.

Arbitri: Sizzi di Prato e Collina di Montemurlo.

Note: parziali 17-19, 38-42, 59-56.

CALCINAIA - Finisce con un successo il campionato della Libertas, sul difficile parquet di Calcinaia.

I biancorossi di Romani conquistano una grande vittoria su un campo molto caldo, al termine di una partita complicata, giocata, però, dai lucchesi, con grande autorevolezza e che ha, così, sancito il quarto posto in classifica. Che, purtroppo, per la riforma dei campionati modificata in corsa, non varrà i play-off.

Il match è stato equilibrato nei primi due quarti, con Libertas sempre avanti che ha provato ad allungare, ma con i padroni di casa sempre in scia.

Un super Cecconi, autore di quindici punti, nel primo quarto, ha trainato i ragazzi di Romani. Il match, però, è cambiato nella seconda, dove i biancorossi sono rientrati sul parquet ed hanno subìto un parziale pesante, con Calcinaia che è riuscita a ricucire e a portarsi avanti.

Negli ultimi minuti del terzo quarto, però, la Libertas è riuscita a fermare l’emorragia ed è riuscita a chiudere la propria area e, con tre falli subiti e sei tiri su sei nei liberi, si è portata a meno tre dagli avversari. Nell’ultimo quarto è stato un monologo dei biancorossi, dove hanno concesso solo cinque punti agli avversari.

"Abbiamo conquistato – ha commentato Romani – una grande vittoria, contro un avversario molto ben attrezzato. E’ stata una partita molto difficile, con un finale che ha rispecchiato le caratteristiche della nostra squadra che non molla mai e che, nelle difficoltà, riesce sempre a compattarsi".

"Questo quarto posto finale – conclude Romani – è meritato; ma c’è il rammarico per non essere andati ai play-off; ma, nonostante questo, è stato un campionato esaltante. Purtroppo la nuova formula ha impedito il coronamento di un sogno. Rimane questo percorso straordinario, con la vittoria anche della Coppa Toscana. Sono contento di aver contributo a rendere la stagione di questi ragazzi straordinaria".

Alessia Lombardi