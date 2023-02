Gara in trasferta per la Libertas, che domenica alle 18 giocherà sul parquet di Capannoli, dove affronterà Valdera. I biancorossi arrivano dalla sconfitta casalinga contro la capolista Valentina’s Bottegone, assolutamente immeritata. "Sarà una partita importante - commenta Romani - per riprendere il nostro percorso e cercare di rimanere agganciati alle posizioni alte della classifica. La nostra battuta d’arresto contro la prima della classe e le vittorie delle nostre dirette avversarie hanno allungato il gap. Il campionato è lungo e cercheremo di fare di tutto per accorciarlo e difendere questo sesto posto e provare a insidiare chi ci sta davanti. Sarà la prima di due trasferte, che diranno se possiamo continuare a lottare per queste posizioni alte". "Valdera - prosegue il coach biancorosso - è un roster nel pieno della lotta salvezza, che si è rinforzata ultimamente con l’acquisto di Ruberti, ex giocatore di serie C molto esperto". "Saremo senza Giovannetti, che ha rimediato due giornate di squalifica. Vorrà dire che il reparto dei lunghi con Cancello, Giusti, Fracassini e D’Ascanio si dovrà far trovare pronto. La concentrazione è tutta su domenica dove cercheremo di fare del nostro meglio".

Alessia Lombardi