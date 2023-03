Libertas-Gea: "spareggio" play-off Stasera la sfida al "Palatagliate"

Sabato biancorosso al "Palatagliate", dove la Libertas affronta, alle 21.15, il Gea Grosseto in uno spareggio play-off. "Sarà un gara fondamentale – ha commentato Romani – che può cambiare tanto il corso della stagione. Arriviamo dopo un ciclo molto duro, ma positivo, fatto di tre trasferte su quattro partite, tutte vittoriose. Adesso siamo alla resa dei conti ed affronteremo le squadre che sono al pari nostro, se non sopra. Se vogliamo continuare a cullare i sogni di accedere ad un posto play-off, queste sono gare decisive".

"Nell’ordine – aggiunge il coach – affronteremo: Grosseto, Valdicornia e San Vincenzo e saranno gare una più dura dell’altra e sarà molto difficile fare un filotto positivo, ma dobbiamo provarci. Adesso siamo a pari punti con Grosseto e all’andata abbiamo perso di quattro. Dopo ventidue giornate i punti sono gli stessi: significa che le due squadre, come valore e potenzialità, si assomigliano e per questo sarà una sfida molto difficile". "Sono molto esperti – ha aggiunto Romani – : hanno un nucleo storico che gioca insieme da diversi anni, anche se hanno un po’ di differenze di rendimento, perché sono imbattuti in casa, ma con qualche passo falso in trasferta. Chi perde potrebbe aver perso definitivamente la lotta play-off, anche se mancano ancora otto giornate alla fine. Arriveranno molto pronti e motivati e servirà una grande Libertas. Per quanto riguarda le individualità dei nostri avversari molto ruota sul playmaker e capitano Furi, giocatore molto esperto e solido e su Morgia e Canuzzi, guardie pericolose. Ma anche il pivot Roberti, rientrato dopo lunga assenza, è sempre temibile; Piccoli e Ricciarelli completano il reparto lunghi, con Romboli tiratore da tre molto bravo. In dubbio Mari e Scutri, molto importanti".

"E’ una squadra – ha concluso Romani – da prendere con le molle, molto esperta, ma sono fiducioso in una grande partita dei miei ragazzi".

Alessia Lombardi