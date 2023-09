Libertas esce di scena con pesante sconfitta: Coach Romani: "Siamo indietro di condizione"

Sei Rose Rosignano

92

Libertas Lucca

60

SEI ROSE ROSIGNANO: Ticà 17, Mane, Brunelli 12, Ristori 5, Maffei 17, Armillei 10, Benci 6, Rubini 10, Bartoli 11, Marabotti, Boldrini 2, Cosimi 2. All. Raspo.

LIBERTAS: Puccinelli 4, Canciello ne, Giusti 11, Servadio 2, Mattei, Lorenzi 20, Lombardi 2, Piercecchi, Guidi 10, Cecconi 10, Brunelli 1. All. Romani.

Note: parziali: 20-15, 49-29, 63-44.

Si chiude qui l’esperienza in Coppa Toscana per la detentrice del trofeo, Libertas. I ragazzi di Romani escono battuti dal confronto contro Sei Rose Rosignano con il pesante passivo di 92 a 60.

Nel primo quarto i padroni di casa hanno tentato subito l’allungo, ma i biancorossi hanno resistito, nonostante un secondo quarto disastroso sotto il profilo difensivo.

Nel terzo quarto sono riusciti a ricucire in parte, da meno ventitré, al meno quattordici, stando più attenti, ma soprattutto più collaborativi in difesa. Ma Rosignano ha imposto il proprio gioco e nell’ultimo quarto ha dilagato, aggiudicandosi questo successo.

"Ha stravinto - ha commentato Romani - la squadra di casa. Si prepannunciava un match difficile, che abbiamo giocato con quelle che sono le nostre forze attualmente ed il campo ha detto che non è stato sufficiente. Il primo responso è che siamo molto indietro e per questo sono preoccupato - aggiunge il coach - . L’aver lavorato non a regime, con tutti gli effettivi, sta dando i suoi frutti purtroppo. Siamo indietro di condizione e di livello a prescindere da quello che è il valore degli avversari".

"Ci dispiace che la nostra esperienza in Coppa Toscana finisca qui - conclude Romani - , ma adesso bisogna pensare a prepararsi bene per il campionato".

Alessia Lombardi