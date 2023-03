Libertas cerca il riscatto dopo il ko contro S.Vincenzo

Match casalingo per la Libertas che domani alle 21.15 affronta al Palatagliate Castelfranco Frogs. I ragazzi biancorossi arrivano dalla sconfitta immeritata contro San Vincenzo e vogliono tornare al successo. "E’ una gara - commenta Romani - dall’importanza particolare perché abbiamo in mente quello che è successo all’andata, dove abbiamo perso la partita per fattori esterni al campo. Entriamo nelle ultime battute del campionato, dove vogliamo cercare di sfruttare nel migliore dei modi il fattore casalingo, come quello di domani e quello di giovedì contro Wolf, per irrobustire la nostra classifica e consolidare la nostra posizione. Stiamo passando una settimana travagliata, dal punto di vista degli infortuni, però chi è disponibile sta lavorando bene".

Alessia Lombardi