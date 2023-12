Ineos M. Rosignano

86

Libertas

89

INEOS MANIFACTURING ROSIGNANO: Ticà 17,Manè ne, Giannini ne, Brunelli 3, Ristori 8, Maffei 5, Armillei 10, Ciardi 2, Rubini 11, Bartoli 18, Cosimi 9, Marabotti ne. All. Raspo.

LIBERTAS: Canciello 8, Giusti ne, Servadio, Mattei, Lorenzi 15, Fracassini 22, Lombardi 5, Piercecchi 5, Guidi 6, Cecconi 28, Brunelli ne. All. Romani.

Arbitri: Cancelli e Barbanti di Livorno.

Note: parziali: 26-22, 41-38, 69-66.

Una grande Libertas batte Rosignano e conquista la vetta della classifica. I ragazzi di coach Romani mettono a segno un’autentica impresa che consente di agganciare la prima posizione e di chiudere prima della sosta natalizia in vetta con Rosignano e Donoratico, ma in virtù della vittoria negli scontri diretti in questo momento i biancorossi sono al primo porto. Qualcosa di eccezionale, inaspettato e meraviglioso per il percorso fatto tra mille difficoltà, infortuni, roster ridotto ai minimi termini in diverse occasioni.

Alessia Lombardi