Libertas batte Chiesina e la supera in classifica

Libertas

112

Bestdrive B. Pneum

70

LIBERTAS LUCCA: Canciello 8, D’Ascanio 5, Mattei 2, Giovannetti 18, Fracassini 4, Lombardi 12, Morello 18, Guidi 15, Cecconi 16, Raimo 14. All.: Romani.

BESTDRIVE BALDA PNEUM CHIESINA: Landi 5, Mucci 7, Moroni 3, N. Pinzani 2, Rivi, Pellegrini 9, Meacci 9, Magrini 3, Pagni 11, Bettarini 2, C. Pinzani 16. All.: Parcesepe.

Arbitri: Meini e Labed di Firenze.

Note: parziali 30-19, 60-39, 90-50.

LUCCA - Si chiude con una bella vittoria davanti al proprio pubblico il campionato casalingo della Libertas che batte 112 a 70 il Bestdrive Balda Pneum Chiesina. I ragazzi di Romani partono subito forte e già nel primo quarto chiudono avanti per 30 a 19. Il successo dei biancorossi non è mai stato in dubbio e anche il secondo quarto va in archivio sul 60 a 39. Dopo l’intervallo lungo la Libertas chiude il terzo quarto con il divario maggiore: 90 a 50; nell’ultimo tempino i padroni di casa riescono a mantenere il vantaggio e a portare a casa questo successo importante.

"Grandissima vittoria – ha commentato Romani – nello scontro che può dare il quarto posto e che, attualmente, abbiamo strappato proprio a Chiesina, ma che andrà confermato nell’ultima giornata, a Calcinaia giovedì sera. I ragazzi hanno giocato una partita straordinaria e volevano vendicare la sconfitta d’andata. Siamo riusciti a far vedere cosa vuol dire essere una grande squadra unita e compatta. E a ribaltare la differenza canestri, in una serata magica. I ragazzi hanno giocato molto bene, quasi al limite della perfezione. E’ stata una serata speciale che i ragazzi si meritavano".

Prossimo appuntamento, dunque, l’anticipo di giovedì 27 nell’ultima giornata di campionato contro Calcinaia: vincere per confermare il quarto posto.

Alessia Lombardi