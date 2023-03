L’encomiabile sforzo del Gs Lucchese alla VerdiMarathon di Parma

E’ trascorsa una settimana, ma il senso dell’impresa per gli atleti del Gs Lucchese Promotech Denki alla 24ª edizione della Verdi Marathon - Memorial G. Marcoaldi di domenica scorsa è ancora vivo. La corsa nata dalla inventiva di Giancarlo ‘Spino‘ Chittolini – oggi mentore proprio del sodalizio lucchese – si è disputata in condizioni quasi epiche, con pioggia, vento e freddo. Una giornata da tregenda, come l’avrebbe definita Giuseppe Verdi, ma dove hanno trovato gloria gli atleti in canotta rossonera. Encomiabile Mirko Dolci per aver compiuto l’impresa di giungere 4° assoluto nella gara più affollata, la mezzamaratona con oltre 1100 partenti. Così come sono da incorniciare la prova di Agnese Bramanti nella 30 km corsa in preparazione alla Maratona di Parigi del 2 aprile.