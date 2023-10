Lelli non trova scuse: GhiviBorgo ko in Serie D contro Livorno

Altro passo indietro del GhiviBorgo, che in trasferta proprio non decolla e, in un sabato calcistico da dimenticare, torna da Trestina a mani vuote: "Brutta prestazione - ammette il tecnico Nico Lelli - , soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo approcciato male la gara, siamo andati subito sotto, abbiamo incassato il raddoppio, e la squadra è andata troppo in difficoltà. Dobbiamo lavorare molto su questo aspetto, non tanto fisico e tecnico, ma caratteriale, perché quando i ragazzi sono concentrati fanno buone cose. Infatti abbiamo accorciato le distanze e sfiorato anche il pari nella ripresa, prima di incassare ingenuamente la terza rete. A quel punto c’è stata ancora un’altra reazione, abbiamo sbagliato un rigore, ci siamo portati sul tre a due e, nel finale, abbiamo pure rischiato di pareggiare. Segno evidente che il Trestina era alla nostra portata, che potevamo fare meglio, che potevamo tornare a casa col risultato positivo. C’è rammarico e amarezza, questo è indubbio, ma dobbiamo continuare a lavorare sodo in settimana per affrontare al meglio i prossimi impegni".

E la prossima sfida si chiama Livorno, la blasonata capolista che salirà in Media Valle del Serchio con molti tifosi al seguito e tanto entusiasmo, che in terra labronica non manca mai. Quindi cresce già la febbre per questa partita di cartello, dove ci vorrà però il miglior GhiviBorgo per non incappare in una sconfitta.

Il direttore sportivo Sasha Remaschi commenta: "Impegno durissimo contro la favoritissima per la vittoria del campionato che ha giocatori di livello assoluto per la serie D. Purtroppo a Trestina siamo andati molto male - ammette Remaschi - , giocando un primo tempo veramente brutto, poi la reazione, ma non siamo riusciti a recuperare il risultato. Rimane però la pessima prestazione, da analizzare attentamente per trovare le giuste soluzioni".

