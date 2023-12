Lelli: "I ragazzi meritano queste soddisfazioni"

Il GhiviBorgo festeggia, e ne ha tutte le ragioni, per aver giocato bene e vinto contro il Cenaia, nel suo ultimo impegno casalingo del 2023, e per essere salito a quota 28 al settimo posto in classifica: un grande risultato per la formazione colchonera. Poi ci sono alcune novità dal mercato, viste le partenze di Pietro Carcani, Petronelli e Cusin, e gli arrivi di tre giovani, a completare definitamente l’organico a disposizione di Nico Lelli. Si tratta del difensore Ianis Saidi, classe 2005, arrivato dal Novara, dell’attaccante Darian Hrom (2004) dal Piacenza, e del portiere Matteo Bonifacio (2006) dalle giovanili del Cagliari.

Una volta ufficializzati questi volti nuovi, il Ghivi si rituffa subito in campionato, col turno infrasettimanale di domani sul campo del forte e quotato Follonica Gavorrano, attuale terza forza del torneo. Il tecnico biancorossoazzurro, che ha cambiato l’assetto con la difesa a tre in fase di non possesso e un centrocampo più folto, analizza così la prestazione dei suoi: "Partita difficilissima contro il Cenaia, che avevamo preparato bene, viste le caratteristiche di un avversario che ci aspettava basso per ripartire. Sono chiaramente soddisfatto della prestazione della squadra, i ragazzi si meritano queste soddisfazioni. Siamo saliti a 28 punti e ciò ci rende orgogliosi del lavoro svolto in questi quattro mesi".

"Vediamo la salvezza più vicina e continuando così potremmo affrontare le prossime partite con più leggerezza mentale e meno pressioni, cercando di confermare ulteriormente il nostro processo di crescita. E’ la vittoria di un gruppo unito e compatto - conclude - , che mi segue, si adatta anche a qualche cambiamento tattico, dà sempre il massimo e mi rende soddisfatto dei risultati raggiunti finora. Con l’arrivo degli ultimi tre giovani l’organico è completo, non potrei chiedere di meglio".

Flavio Berlingacci