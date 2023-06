Lega Pro, Atalanta pronta con Under 23, Diana al Vicenza, Juve Stabia alla ricerca di un allenatore

Vediamo qual è la situazione delle altre di Lega Pro. L’Atalanta è in attesa di conoscere le decisioni della Co.Vi.Soc in merito alla situazione del Siena. Il club nerazzurro è pronto a schierare la Under 23 come ha fatto lo scorso anno la Juventus e per la panchina sta sfogliando la…margherita: Modesto o Venturato. La decisione sarà presa dal neo direttore sportivo Gatti. L’ex trainer della Reggiana, promossa in serie B, Aimo Diana ha firmato per il Vicenza. Prende forma, infine, la Juve Stabia, che deve ora sciogliere il nodo allenatore. Non sarà riconfermato Walter Novellino, e, secondo gli ultimi "rumors" sono due i nomi attualmente al vaglio del club: l’ex rossonero Guido Pagliuca, che quest’anno ha guidato il Siena e Antonio Buscè dell’Empoli Primavera.