L’effetto-Reggina si fa sentire Slittamento al 10 settembre

I gironi della serie D arriveranno dopo la sentenza del Consiglio di Stato, fissata per il 29 agosto sulla Reggina, esclusa dalla serie B. La conferma dell’esclusione dei calabresi sta provocando un effetto domino, con lo slittamento dell’inizio del campionato dal 3 al 10 settembre e la Coppa Italia al 27 agosto (turno preliminare) e al 3 settembre il primo turno.

L’ultima ipotesi sui gironi è dividere le toscane in tre fasce: il Grosseto andrà con le laziali e le sarde. In un girone San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Aquila Montevarchi, Pianese, Poggibonsi, Figline Valdarno, Sansepolcro, Ponsacco, Cenaia, Follonica Gavorrano, Prato (diviso dalla Pistoiese per motivi di ordine pubblico), San Marino e le umbre che però sono poche. Quindi alcune romagnole (Sammaurese, Forlì e Ravenna), ad integrare. Nel girone D, invece, Tau, Ghiviborgo, Seravezza, Real Forte Querceta, la blasonatissima Pistoiese, la favoritissima Livorno di Giancarlo Favarin, ma anche Aglianese e Certaldo. Le emiliane della dorsale bolognese: Corticella, Progresso (squadre del capoluogo felsineo), Mezzolara di Budrio, Borgo San Donnino, Carpi (anche in A pochi anni fa), Imolese, Lentigione. Due o tre lombarde (Fanfulla Lodi, Alcione Milano e Legnano) a completare il girone. Massimo Stefanini

Massimo Stefanini