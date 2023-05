Le uniche novità riguardano il Porta Elisa

Quella mattina prima dell’ultima partita casalinga della "regular season" contro l’Olbia, in una saletta del Caffè Santa Zita di fronte a tutti i rappresentanti della stampa cittadina, l’ad della Lucchese, Ray Lo Faso, numero due del gruppo Bulgarella, assieme al dg Giuseppe Mangiarano dissero, in modo chiaro, che la società avrebbe informato i tifosi sui programmi tecnici futuri, solo nel corso di una conferenza stampa, con il chiaro e giusto obiettivo di fornire ai vari mass media le notizie nello stesso momento.

Ebbene, a distanza di una settimana dalla conclusione dei play-off, ma se vogliamo a quasi un mese dal termine del campionato ‘regolare‘, l’unica novità uscita dalla stanza dei bottoni rossonera, peraltro interessante, ha riguardato il rifacimento del terreno di gioco dello stadio di Porta Elisa, i cui lavori sono in corso, tempo permettendo. Su tutto il resto, bocche cucite. Nessuno sa quale sarà il ruolo ed i compiti di Daniele Deoma, riconfermato dal patron Bulgarella in prima persona, quale unico responsabile dell’area tecnica ed ancora quale decisione verrà presa sull’allenatore Maraia e quella più in generale sulla strategia da seguire nella prossima campagna acquisti. E’ giusto ed evidente che la società si sia presa tutto il tempo per valutare a fondo ciò che è stato, sia dal punto di vista tecnico, e più in generale, sotto quello organizzativo interno, prima di parlare dei programmi e delle ambizioni future ed aspetta che sia il patron Bulgarella a dare l’ok per la convocazione di quella conferenza stampa promessa da Lo Faso e Mangiarano. L’importante è che lo stato delle cose presenti e future arrivino nello stesso istante a chi quotidianamente segue le vicende rossonere e non vengano fatte eccezioni, perché tutto ciò andrebbe in contraddizione con il modo di agire al quale la nuova proprietà tiene molto.

In questa fase di riflessione societaria, l’altra notizia certa è che l’Aurora Immobiliare di Frosinone ha fatto protocollare in comune a Lucca il progetto definitivo per il rifacimento del vecchio Porta Elisa. Progetto che ora dovrà passare sotto la lente di ingrandimento dei vari uffici competenti, quindi della commissione decisoria dei servivi, prima che si arrivi al bando, che sarà europeo, vista la cifra in ballo (si parla di 50milioni). Quando? Forse alla fine dell’anno, con l’inizio dei lavori nella primavera del 2024. A questo punto poco importa sapere se le ruspe entreranno in funzione a marzo del prossimo anno, oppure il mese dopo. L’importante è che l’opera, della quale si è cominciato a parlare nel 2019, si faccia. Da chi, lo vedremo al momento della assegnazione dei lavori.

Emiliano Pellegrini