Le squadre del Montecarlo Caccia agli eredi di Bartoli

Con quella maglia sono sbocciati campioni del calibro di Michele Bartoli (vincitore di un sacco di classiche) e Marco Giovannetti (una Vuelta e una medaglia d’oro olimpica) e i dirigenti attuali sperano di tirar fuori dal cilindro, attraverso la loro passione, altri futuri big del ciclismo come hanno fatto in 63 anni di storia, sia a livello giovanile sia in quello dilettantistico.

Con queste premesse sono state oresentate le squadre del Montecarlo ciclismo da parte della società guidata dal presidente Ferdinando Di Galante.

Sono tre le squadre per 24 corridori ma è notevole anche l’impegno dal punto di vista organizzativo: il 16 aprile ci sarà l’edizione del cinquantenario del circuito di San Giuseppe per esordienti e allievi, mentre al sabato si disputerà una gara per giovanissimi. Il 14 maggio di scena gli esordienti a Pieve Fosciana. E’ stata ricordata la figura di Ferruccio Ciuffardi, uno dei fondatori della società nel 1960 e storico direttore sportivo, scomparso all’età di 91 anni nell’aprile del 2022. Queste le tre squadre della stagione che sta per partire.

ALLIEVI: Filippo Bozzoli, Filippo Andrea Pierini, Francesco Bandini, Riccardo Orsi. Ds: Sauro Bertoncini e Pierantonio Avanzinelli. Accompagnatori: Marco Pieroni e Giuseppe Grassi.

ESORDIENTI: Daniele Ginesi, Marco Fontana, Giulio Bertacchini, Gabriele Cepa, Marco Citti, Michele Folegnani, Federico Grassi, Gabriele Pierazzuoli. I Direttori sportivi saranno Claudio Lucchesi e Domenico Pellegrini.

GIOVANISSIMI: Matilde Massoni, Esteban Palumbo, Diego Bindi, Matteo Matteucci, Bryan Palumbo, Federico Paoli, Mattia Orlandini, Giacomo Dati, Gabriele Simi, Niccolò Massoni, Manuel Beoni, Matteo Dati, Giulio Messina. Gli allenatori che plasmeranno i futuri campioni sono: Federico Conti, Fabrizio Nesi, Gabriele Lisci, Alice Longo, Michele Farnesi.

Una società che ormai si è creata una solidissima tradizione.

Massimo Stefanin