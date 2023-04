Le panterine vogliono fare lo sgambetto all’Orobica Match difficile a Saltocchio contro le bergamasche

Gara casalinga per la Lucchese Femminile che, domani, sul sintetico di Saltocchio, alle 15.30, affronterà l’Orobica Bergamo. Una gara che chiude il trittico infernale cui Fenili e compagne sono state chiamate in queste ultime gare dove hanno affrontato prima, terza e seconda in classifica. Match molto difficili che, però, hanno visto le rossonere giocare ad armi pari, nonostante siano arrivate tre sconfitte. Alla fine del campionato mancano ancora diverse partite e la Lucchese dovrà conquistare la propria salvezza che, comunque, continua ad essere alla sua portata, contro le formazioni che lottano per un obiettivo meno ambizioso rispetto alla la vittoria del campionato.

Dopo questo difficile impegno casalingo le ragazze di Carruezzo andranno a far visita all’Angelo Baiardo, team di centro classifica, con il quale ci sarà da portare a casa punti pesanti che serviranno per mettere un altro tassello verso quella salvezza che continua ad essere alla portata delle rossonere. La zona tranquilla, infatti, è a cinque punti di distacco, mentre la Lucchese, è terz’ultima con 21 punti, con la Pro Sesto, prima formazione fuori dalla zona calda, a 26.

Intanto, però, ci sarà da pensare all’Orobica Bergamo e cercare, nonostante la caratura dell’avversario, di portare a casa un risultato positivo, anche se molto difficile.

R. L.