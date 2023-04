Le pantere tentano l’impresa

Ventiquattresima giornata del campionato di serie "C" femminile e la Lucchese targata Tony Carruezzo sarà di scena, domani, alle 15.30, nel confronto casalingo contro il Pavia Academy. Le rossonere arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta casalinga subita nel recupero della ventiduesima giornata contro l’Azalee Solbiatese per 4 a 0 (foto).

Un impegno, quello di domani contro le lombarde, sulla carta proibitivo, visto che il Pavia si trova primo in classifica, con 52 punti, mentre la Lucchese è in piena lotta per uscire dalla zona calda, con 21 punti e a soli quattro dalla prima zona tranquilla. L’obiettivo, naturalmente, è quello di portare a casa un risultato utile, nonostante la caratura dell’avversario; ma proprio contro le grandi corazzate capitan Fenili e compagne hanno sempre dimostrato di potersela giocare.

Dopo questo appuntamento, la Lucchese Femminile tornerà di nuovo in campo domenica prossima, alle 15.30, nella trasferta di Pinerolo, altro impegno difficilissimo, questa volta contro la seconda della classe.

R. L.