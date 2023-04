Le pantere tentano il colpaccio

Gara esterna per la Lucchese Femminile che andrà a far visita alla terza della classe, questo pomeriggio, alle 15.30: il Pinerolo. Un match sulla gara proibitiva che sicuramente nasconderà delle insidie, ma Fenili è compagne vogliono riprendere il loro cammino e cercare di portare a casa punti importanti per la classifica. Un cammino che, però, in queste giornate rischia di essere molto impegnativo. Perché, dopo la gara di oggi contro la terza, domenica prossima ci sarà il match casalingo contro la seconda, l’Orobica Bergamo.

In pratica le rossonere, in queste tre sfide, affronteranno le "big" di questo campionato che si stanno contendendo la vittoria finale. Carruezzo sa bene della difficoltà di queste gare e, per questo motivo, ha cercato di motivare bene le sue ragazze che, al di là della caratura dell’avversario, cercheranno di provare a strappare un risultato positivo, nonostante, sulla carta, partano da sfavorite.

La situazione di classifica delle rossonere è più che mai aperta e la salvezza è ancora alla loro portata, anche perché, alla fine del campionato, mancano ancora sei partite ed i giochi sono più che mai aperti.