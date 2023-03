Le pantere rossonere a caccia della semifinale Gara secca dei quarti domani a Roma

Quarti di finale di Coppa Italia e gara a Roma, per la Lucchese Femminile, che affronta. domani, la Res Roma. Allo stadio Linchem Arena, alle 15.30, andrà in scena una gara importante per le rossonere. Un traguardo che Fenili e compagne vogliono centrare, provando a sfatare il pronostico non del tutto a favore, visto che le avversarie romane sono prime nel girone "C" di campionato, con dieci punti di vantaggio sull’inseguitrice Trastevere. Ma, dopo il successo conquistato domenica scorsa nel derby casalingo contro lo Spezia con un secco 2 a 0, l’obiettivo è quello di provare a superare questa gara secca. L’obiettivo principale, comunque, rimane la salvezza in campionato che ora più che mai sembra essere veramente alla portata delle rossonere: adesso è lontana soltanto quattro punti.