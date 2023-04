Le pantere in casa oggi alle 17.30 con la Solbiatese

Turno infrasettimanale per la Lucchese Femminile che, oggi, alle 17.30, affronta in casa, a Saltocchio l’Azalee Solbiatese, nel recupero della ventiduesima giornata, spostata a causa della concomitanza con la Viareggio Cup. Le rossonere si presentano a questo appuntamento dopo la bella e convincente vittoria dello scorso mercoledì, sempre in casa, contro l’Accademia Vittuone, per 4 a 1. Un successo che ha consentito a Fenili e compagne di fare un bel passo in avanti in classifica, avvicinandosi al Real Meda, prima formazione fuori dai play-out. La Lucchese, adesso, si è quota 21, le brianzole sono a 25. Un successo questo pomeriggio proietterebbe le rossonere in una posizione tutto sommato tranquilla, a otto giornate dalla fine. Il match tra Lucchese e Azalee Solbiatese sarà diretto da Calzolari di Albenga.

Il campionato riprenderà regolarmente domenica 16 aprile, dopo la sosta pasquale, con un altro impegno casalingo, questa volta contro il Pavia Academy.