Le pantere contro Roma in coppa

Come già anticipato, l’avversario della Lucchese Femminile nei quarti di finale di Coppa Italia sarà l’Asd Res Women, formazione di Roma e la gara secca si giocherà domenica 5 marzo, alle 14.30, al Linkim Arena di Tor Bella Monaca. Avversario ostico, quello che dovranno affrontare le rossonere, visto che la Res Roma VIII occupa il primo posto nel girone "C", con 51 punti.

Intanto, però, c’è da pensare al campionato e, domenica, le ragazze di Carruezzo saranno impegnate nella trasferta in terra lombarda contro il Fiammamonza. Uno scontro diretto tra due formazioni, quella rossonera che si trova al terz’ultimo posto con 11 punti, contro le monzesi, dietro a 6. La Lucchese, se vuole continuare a risalire la classifica e provare a mettere più formazioni possibili alle proprie spalle, deve assolutamente tornare a casa con un successo. L’avversario non è irresistibile e, se Fenili e compagne giocheranno come hanno fatto nel secondo tempo del match casalingo contro la Pro Sesto, sicuramente torneranno a casa con i tre punti.