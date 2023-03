Le pantere calano un settebello in Sardegna

CAGLIARI - La Lucchese Femminile torna dalla trasfferta in terra sarda con un successo roboante. Le ragazze di Carruezzo aprono subito le marcature al 6’ con Fricano e raddoppiano con Valtolina che, al 38’, segna la sua doppietta di giornata. Nella ripresa c’è spazio anche per Piccini al 28’ che realizza il 4 a 0. La nuova entrata Laface, al 36’, mette la sua firma sul match; mentre, a 2’ dalla fine, Bengasi sigla il 6 a 0. Allo scadere il Su Planu accorcia con Carboni. Ma Cotrer, in pieno recupero, fissa il risultato sull’1 a 7. Una bella vittoria, che sicuramente porta punti pesanti.

In classifica Fenili e compagne salgono a quota 18, a solo una lunghezza da Real Meda, Pro Sesto e Pontedera, quest’ultima prima formazione fuori dalla zona calda. La Lucchese, adesso, riposerà: infatti la ventunesima giornata di campionato la giocherà il 29 marzo contro il Vittuone, in casa; ma, prima, il 26, affronterà l’Azalee Solbiatese.

R. L.