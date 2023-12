LE PAGELLE. Prova molto opaca. Si salva soltanto. Tumbarello

CHIORRA: 5,5. Incolpevole sul gol, ma non sempre è preciso e a volte non trattiene la palla sulle conclusioni dei padroni di casa.

TIRITIELLO: 5,5. Il capitano fatica a tenere sotto controllo gli avversari e ricorre a qualche fallo.

GUCHER: 5,5. Non è in giornata e si vede. Non è preciso e spesso prova dei lanci dalle retrovie che servono a niente. BENASSAI: 5,5. Prova a spingere, ma non riesce a mettere cross invitanti. QUIRINI: 5,5. Prova a cercare il gol, ma impatta nella difesa gialloblu. Per il resto anche lui cade nel grigiore della serata. DJIBRIL: 5,5. Non riesce ad essere pericoloso e non sempre è bravo nell’interrompere il gioco avversario.

TUMBARELLO: 6. L’unico che merita la sufficienza per come gioca e per quello che fa vedere in campo. Anche lui nel secondo tempo lascia partire un destro che finisce di poco a lato. CANGIANIELLO: 5,5. Prova a dare il suo contributo, ma non riesce ad essere incisivo.

RUSSO: 5,5. Ha due occasioni per pareggiare. Nella prima non è molto preciso, mentre, nella seconda, manda fuori il pallone di poco. Non punge come dovrebbe.

MAGNAGHI: 5. Non ha tanti palloni giocabili, ma, quei pochi che ha, li spreca in malo modo. Non è fortunato in un paio di occasioni.

RIZZO PINNA: 5,5. Non è la sua serata perfetta. Parte bene; poi anche lui cala.

VISCONTI: 5,5. Entra nel secondo tempo, perché dovrebbe dare il suo contributo.

YEBOAH: 5,5. Prova a dare in avvio di ripresa quel brio che è mancato. Ci riesce, ma non sempre è preciso.

GUADAGNI: sv. A pochi minuti dalla fine Gorgone lo manda in campo ed ha subito due occasioni per pareggiare. Forse avrebbe dovuto farlo entrare prima.

Al. Lomb.