"Le Mura", un vero tour de force in vista La prima difficile prova è contro Venezia

"Ha da passà ‘a nuttata!" La celeberrima frase con cui Eduardo De Filippo chiude la sua commedia "Napoli milionaria" ben si addice a Gesam Gas & Luce che incontra, in rapida successione, Venezia (fuori), Sesto San Giovanni (in casa) e Schio (fuori), in un tour de force alquanto difficile, prima di giocarsi un posto al sole nella griglia dei play-out contro le varie Moncalieri (in casa), Ragusa (fuori), Brescia (fuori) e Faenza (in casa) in scontri un po’ più abbordabili.

La stagione regolare finisce il 26 marzo, quindi in poco più di un mese ne sapremo di più sulle sorti di Lucca, che poi si spera debba giocare il play-out prima di tuffarsi nell’incognita del professionismo che, dalla prossima stagione, coinvolgerà e stravolgerà anche il basket femminile. A dimostrazione di come il teatro di Eduardo rimanga attuale ci viene in mente un’altra frase conosciutissima dello stesso autore: gli esami non finiscono mai!

L’attualità, intanto, dice Venezia, con palla a due al "Taliercio" di Mestre alle 18. All’andata Gesam giocò una discreta gara contro una franchigia che contava assenze importanti come la giapponese Yasuma, la nostra vecchia conoscenza Sara Madera e Cubaj. Che non ci sarà nemmeno stasera, ai box per un serio infortunio come Meldere.

Il dinamico presidente Casarin, però, è corso ai ripari, facendo liberare l’altra ex Lucca Giuditta Nicolodi da Campobasso per ingaggiarla a completare un roster di prima classe. Venezia, oggi, è terza in classifica dietro Schio e Bologna, ben davanti a Sassari e questo malgrado il profondo rinnovamento voluto dal direttore sportivo Eugenio Dalmasson prima dell’inizio dell’attuale stagione.

All’analisi dei numeri le chances biancorosse per stasera stanno a zero, contro una squadra che segna 80 punti di media contro i 64 lucchesi; che tira con il 56% dalla breve contro il 41, che doppia quasi Le Mura nella voce "valutazione", dove sta scritto 94 a 56 ma, come abbiamo scritto all’inizio, non son queste le partite in cui sperare di far punti. La play giapponese Yasuma porta palla, ma il quintetto cambia a seconda delle necessità. Miglior realizzatrice e miglior rimbalzista è l’ex centro di Sassari Shepard con 18.3 punti e 7.5 rimbalzi, lei che la scorsa stagione primeggiò in tutte le classifiche.

Poi, a ruota libera, scendono sul parquet Fassina (bene anche in nazionale), Delaere, belga molto solida, l’egiziana Kuier, già vista a Ragusa, la stellina Matilde Villa, per una squadra con pochi difetti e molti pregi. Lucca dovrebbe essere al completo e dovrebbe aver utilizzato la sosta per rimediare qualche acciacco, a capitan Miccoli in primis. L’atteggiamento è cambiato nelle ultime trequattro gare e, al dio del basket piacendo, si è trovata anche un po’ di continuità.

Antonio Piscitelli