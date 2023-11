Le Mura Spring. Sfida di vertice contro Livorno

Dopo la sconfitta interna nella quinta giornata di recupero della regular season al Palatagliate contro il Caffè Toscano Pielle Livorno, il Green Le Mura Spring ritorna di nuovo in campo questa sera alle 21 al Palacosmelli per affrontare il Jolly Acli. Roster quello livornese che si trova in vetta alla classifica con quattordici punti, mentre le biancorosse si trovano in terza posizione con dodici punti. "Affronteremo – ha commentato coach Luca Biagi – un roster attrezzato per fare il salto di categoria ed i risultati che ha conquistato fino ad ora lo dimostrano. Per quanto ci riguarda noi veniamo da una sconfitta pesante, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento, dove abbiamo sbagliato molto. Ma non vogliamo piangerci addosso ed il nostro obiettivo è quello di riscattarci, nonostante che affronteremo una partita con livello tecnico molto alto, soprattutto per le giocatrici che ci troveremo di fronte. Mi attendo però dalle mie ragazze una bella risposta, per questo dovremo cercare di aumentare la pressione difensiva. Proprio in difesa purtroppo non siamo stati brillanti e cercheremo per questo di migliorare questo fondamentale importantissimo in una partita ed in una squadra".

Alessia Lombardi