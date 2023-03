Le lucchesi quasi tutte in trasferta

Tutte in trasferta le tre formazioni lucchesi del girone "A", a cominciare dalla Folgor Marlia che ha dimostrato anche domenica scorsa, contro l’ex capolista Romagnano, di essere in gran forma. La compagine biancoceleste attraversa il Foro per giocare a San Giuliano Terme, impegno non facile, ma alla portata, per rafforzare un terzo posto dal prestigio assoluto. Se la passa bene anche l’Atletico Lucca, salito addirittura in quinta posizione e con alle porte l’insidioso match sul terreno della Torrelaghese, avversario da prendere con le molle. Con l’orgoglio di provare a fare ancora qualcosa di buono, il fanalino Lammari va in scena sul campo dei pisani del San Frediano, a chiudere il quadro di una domenica piena di insidie. Massima attenzione anche per le due formazioni nostrane del girone "B": difficile gara esterna per l’Academy Porcari, contro i pistoiesi del Candeglia; partita casalinga piuttosto delicata per il Marginone che riceve il Forcoli Valdera, squadra forte e ambiziosa, in una sorta di spareggio per rimanere in zona play-off.

Flav. Berl.