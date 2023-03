Le classifiche Stagioni a confronto

Dopo aver ricordato che per disputare i play-off sarà sufficiente arrivare nelle prime dieci della classifica, abbiamo messo a confronto gli ultimi due campionati. Nella stagione 2020-2021 quando la Lucchese militava nel girone A, la Juventus Under 23 "entrò" come 10ª, ma con 52 punti. Lo scorso anno, nel girone B, come quello odierno, la Lucchese chiuse all’8° posto con 50 punti, ma entrarono anche l’Olbia con 46 e la Carrarese addirittura con 45. Oggi, ovviamente, la "soglia" si è notevolmente alzata.