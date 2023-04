L’autore del gol su tutti, buona prova comunque degli altri

COLETTA: 6. Non è chiamato a compiere grandi interventi. Sicuro e preciso come sempre nelle uscite. Nulla può fare sui due gol.

QUIRINI: 6,5. Cerca spesso l’affondo e prova a cercare il gol. Al rientro dopo la squalifica, è uno degli elementi più preziosi della formazione di Maraia.

TIRITIELLO: 6,5. Un muro della difesa dove gli attaccanti gialloblu sbattono. Concede niente agli avversari e si porta in avanti sui calci piazzati.

BENASSAI: 6,5. Come il suo compagno di reparto è attento e preciso a chiudere tutti gli spazi. Anche lui non fa sconti e spazza via la palla quando serve.

DE MARIA: 6,5. Buona la sua gara, spinge anche lui molto. Si è inserito molto bene con i compagni e sembra giocare in squadra da diverso tempo.

MASTALLI: 6,5. Gioca una buona gara, recuperando diversi palloni interessanti. Spezza il gioco avversario e serve spesso i compagni in avanti.

DI QUINZIO: 6,5. Il play rossonero è monumentale. Gioca un’ottima partita e prende per mano la squadra, dando molta sicurezza in mezzo al campo.

TUMBARELLO: 6,5. Cresce soprattutto nel secondo tempo, dove si inserisce spesso, conquistando anche diversi falli interessanti.

FABBRINI: 6,5. Cerca spesso di saltare l’uomo e ci riesce quasi sempre. Si vede che è un giocatore di categoria superiore. E’ veramente l’arma in più di questa Lucchese.

PANICO: 7. Segna il suo quinto gol con la Lucchese, con caparbietà e grinta. E’ un’autentica spina nel fianco della difesa.

RIZZO PINNA: 6,5. Esce per un problema a una spalla. Buona partita, spingendo molto sulla fascia.

ALAGNA, FERRO, VISCONTI, ROMERO e D’ALENA: sv. Entrano per portare forze fresche.

R. L.