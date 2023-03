L’autore del gol il portiere e altri in bella evidenza

CUCCHIETTI: 7. Bravo, sicuro e preciso nelle uscite. Chiude a doppia mandata la porta rossonera.

QUIRINI: 6,5. Spinge molto e cerca di farsi vedere spesso in avanti per portare palla. Attento anche in fase difensiva.

TIRITIELLO: 7. Il capitano cerca il gol, ma la sua conclusione nel primo tempo non sortisce l’effetto desiderato. Come sempre guida la difesa rossonera e non fa sconti.

BENASSAI: 6,5. Assieme al suo compagno di reparto concede poco agli avversari che faticano a trovare spazi.

VISCONTI: 6,5. Nel primo tempo gioca più arretrato; nella ripresa si piazza a centrocampo e recupera diversi palloni interessanti.

MASTALLI: 6,5. Gioca una buona gara. Cerca il gol all’inizio, ma la difesa grigiorossa è brava a chiudere. Anche lui nel mezzo disturba bene i grigi.

FRANCO: 7. Anche lui è uno dei migliori. Cerca di mettere ordine nel momento frenetico del match e dispensa calma ai suoi compagni.

TUMBARELLO: 7. In mezzo al campo recupera un’infinità di palloni e, su ogni azione della Lucchese, c’è il suo piede. Un baluardo del centrocampo rossonero.

BRUZZANITI: 7. Cerca e ripetizione il gol, giocando una bella gara di sostanza, ma, soprattutto, creando diverse occasioni interessanti.

PANICO: 6,5. Lotta tantissimo, rincorre un numero imprecisato di palloni. Prova a segnare il terzo gol su punizione, ma per poco il pallone non entra.

RIZZO PINNA: 7. Con un gran bel destro rasoterra batte Liverani. Gioca una partita di sostanza, corre tantissimo e mette al centro anche ottimi cross.

BACHINI, ALAGNA, DI QUINZIO, D’ALENA e ROMERO: sv.: Entrano per dare il proprio contributo.

R. L.