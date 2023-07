L’Atletica: Fraquelli strappa il pass per gli europei U20

Carolina Fraquelli è vice campionessa italiana Juniores dei 5000 metri. Con una prestazione strepitosa allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto dove si svolgono i campionati italiani, l’atleta allenata dal tecnico Enrico Carelli centra la medaglia d’argento con il tempo di 17’02”14 riscrivendo il primato personale e timbrando lo standard per i Campionati europei Under 20 in programma a Gerusalemme dal 7 al 10 agosto.

Una soddisfazione enorme per l’atleta in costante miglioramento nel corso della stagione, per lo staff tecnico e per la società che da anni continua a puntare fermamente sulla crescita dei giovani.

Nella stessa gara Marina Senesi si aggiudica la quattordicesima posizione con 20’19”91. Impegnata anche nei 1500 metri, Carolina Fraquelli si piazza al quindicesimo posto con 4’39”96. Tradito dall’emozione invece Daniel Galigani che chiude i 400 ostacoli al ventottesimo posto con 59”10, al di sotto dei suoi tempi abituali.

Ancora risultati eccellenti infine per Emmanuel Ifeanyi Ojeli che, dopo la vittoria nei 400 metri al Meeting Arcobaleno Atleticaeuropa a Celle ligure, sbanca anche il Triveneto Meeting Internazionale confermando le proprie eccellenti qualità oltre che l’ottimo momento di forma.