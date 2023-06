L’Asd Vagli si prende un anno sabbatico Non si iscriverà al prossimo campionato

La lettera aperta sul proprio profilo Facebook non lascia dubbi. La società gialloblu dell’Asd Vagli, militante in Seconda categoria, abbandona, almeno per un anno, il calcio. "Dopo vari e vani tentativi - si legge - per programmare gli impegni futuri l’Asd Vagli nella stagione 20232024 resterà inattiva a livello federale. Finisce qui, momentaneamente, la nostra avventura e, dopo un mese alla ricerca di un allenatore, ci siamo arresi all’evidenza dei fatti. Restano sette anni meravigliosi, due promozioni con il massimo approdo alla Prima categoria, mai successo a Vagli, campionati bellissimi e combattuti lealmente, dove il nome di Vagli, anche a livello calcistico, è arrivato in piazze importantissime e si è fatto apprezzare. Abbiamo fatto conoscere il nostro territorio a chi è “salito“ fin quassù per le nostre gare interne sul terreno del Comunale, che da oltre quattro anni abbiamo curato meglio del giardino di casa nostra, apportando anche enormi migliorie, vedi pulizia di tutto l’impianto sia interno che esterno. Abbiamo creato dal nulla un campetto di allenamento e fatto lavori vari di drenaggio e migliorie di vari settori dell’impianto stesso, oltre alla cura del manto erboso con svariati trattamenti. Lo abbiamo fatto perché è così che si lavora programmando e faticando per la riuscita di una cosa in cui si crede".

"Nella prossima stagione - aggiunge la nota - non sarà allestita la squadra, ma con le prossime riunioni del direttivo vedremo di trovare le soluzioni migliori per continuare a tenere in ordine il terreno del Comunale. Ci poniamo come obiettivo di provare a tornare tra un anno. Vogliamo, infine, ringraziare gli 11 giocatori che hanno aspettato fino all’ultimo senza prendere impegni con altre società".

Dino Magistrelli