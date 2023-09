L’abbraccio della città e del mondo rossonero a Diego

Tanta commozione e tanti applausi hanno salutato per l’ultima volta il collega Diego Checchi, scomparso martedì mattina all’età di 39 anni. Il feretro, una volta lasciata la camera mortuaria, è arrivato allo stadio Porta Elisa, dove ad aspettarlo c’era tutta la squadra della Lucchese schierata, con la dirigenza: l’amministratore delegato Ray Lo Faso, il direttore generale Giuseppe Mangiarano, il direttore sportivo Alessandro Frara e l’allenatore Giorgio Gorgone con tutto lo staff tecnico.

E’ stata poi la volta di capitan Coletta che ha posato una maglia con tutte le firme dei giocatori e la scritta "Ciao Diego", sulla bara di legno bianco tra gli applausi dei presenti. Il carro funebre si è poi diretto verso la Basilica di San Frediano dove si sono svolte le esequie celebrate da Don Lucio Malanca. In prima fila la mamma Francesca con il resto dei familiari, ma anche i tanti colleghi che quotidianamente hanno condiviso la passione per la Lucchese che Diego ha coltivato fino alla fine.

Sulla bara di legno bianco diverse le maglie rossonere di varie annate. Don Lucio, nel corso dell’omelia, ha detto che quello di oggi era solo un arrivederci e ha ricordato quanto Diego sia stato legato a questi colori rossoneri. Presente allo stadio e in chiesa anche il labaro della Lucchese portato dai tifosi di Lucca United e una rappresentanza del Comune con gli assessori Barsanti e Bruni. Una folla di persone ha voluto rendere omaggio a questo ragazzo sfortunato, prematuramente scomparso all’età di trentanove anni. Tanti i tifosi, gli ex giocatori, ma anche tanti amici hanno accompagnato Diego in questo ultimo viaggio.

Alessia Lombardi