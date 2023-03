"La squadra ha giocato bene. Ora l’ultimo posto in classifica non ci riguarda più"

Due piccioni con una fava, perché Luca Andreoli (in foto Alcide), con un commento solo, ci spiega la brutta prestazione di Schio e l’eccellente gara di oggi: "So che non è bello ammetterlo - esordisce il coach - , ma per noi la gara che contava era quella di oggi con Moncalieri. Di conseguenza, in una gara segnata come quella di domenica a Schio, non ho voluto spremere le ragazze, lasciando riposare Treffers, centellinando Miccoli e Morrison e facendo girare le altre. Tattica che ha pagato perché oggi, a distanza di tre giorni, avevamo tutte le giocatrici in discrete condizioni e fresche, sia fisicamente che psicologicamente. Spiace per le critiche della gara con Schio, ma oggi era troppo importante. La squadra ha giocato bene, vincendo anche la lotta ai rimbalzi cosa che non ci è capitata spesso in questa stagione. Ora l’ultimo posto in classifica non ci riguarda più e le tre gare che mancano alla fine ci servono per avere la miglior posizione possibile sulla griglia dei play-out. Siamo fiduciosi, più che per i risultati, per la crescita di tutta la squadra. La strada intrapresa è quella giusta e dobbiamo continuare ad implementare i nostri schemi ed a giocare il nostro gioco per raggiungere la salvezza".

A.P.