La Spezia-Bcl: ecco la super sfida E ora ogni gara diventa decisiva

Nel segno del sei. Basket Ball Club Lucca, in uno dei big match dell’undicesima di ritorno in C Gold, reduce da sei vittorie nelle ultime sette gare (unico ko ad Arezzo), affronta La Spezia che invece arriva da un filotto, striscia aperta, di sei successi consecutivi. La super sfida è prevista per questa sera alle 21.15 al Palatagliate.

Ci sono davvero tutte le condizioni per assistere ad uno spettacolo degno forse di altre platee. Con un dato statistico, gli attacchi, numeri alla mano, migliori delle rispettive difese: quella lucchese è la sesta (sempre questo numero ricorrente) peggiore del torneo. Curioso notare come il derby contro Altopascio ha fatto deflagrare il talento, specialmente quello offensivo della truppa di coach Nalin il quale sta raccogliendo i frutti attesi per mesi. Una metamorfosi totale che ha permesso di schiantare ad esempio Castelfiorentino e di imporsi senza problemi su un parquet ostico come quello della Mens Sana Siena.

I liguri non sono da meno, con vittorie in fila su Cecina, ma anche in casa della Virtus Siena. Il team che arriva dal Golfo dei Poeti è nelle prime quattro. Se il campionato fosse finito oggi sarebbe promossa direttamente in B, traguardo che le sfugge per un nanosecondo da anni. Il roster di questa stagione è stellare, con i lituani Seskus e Balciunas, con i vari Ramirez, Bolis e molti altri. Una squadra di professionisti. A cinque giornate dalla fine della regular season ogni gara diventa decisiva.

Barsanti e compagni sono decimi, (ai play-off le prime 12), con Agliana e Quarrata nel mirino (con i mobilieri scontro diretto a Lucca alla vigilia di Pasqua) e chiusura contro l’ultima in classifica Don Bosco Livorno. Tre gare casalinghe e due esterne, però assai complicate, con Olimpia Legnaia, che lotta per la B diretta e a Siena contro quel Costone che all’andata vinse dopo tre overtime con le polemiche ormai note.

Massimo Stefanini