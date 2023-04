La sintesi del turno

Nel girone "A", nel posticipo di venerdì sera il Ghivizzano ha espugnato per 5 a 2 il campo della Folgore Segromigno Piano. Per i padroni di casa ha segnato una doppietta Lorenzi, mentre per gli ospiti ha deciso una doppietta di Ghafouri ed i gol di Remaschi e Franchi. Ecco gli altri risultati: Aquila - Atletico Castiglione 1-3 (autorete di Fanucchi, doppietta di Bazzuchi, gol di Borgia), Casciana Poggio - Coreglia 4-2 (Brega, Coli, R. Magazzini, Bacci, M. Cardosi, Buono), Morianese - Real Academy Lucca 4-3 (doppietta di Fall, Marchetti, Gennazzani, doppietta di Catinali, Cristea), New Team - Diavoli Neri Gorfigliano 4-3 (Frigeri, autogol e doppietta di Chiriacò e Pellegrinotti), San Filippo - Piazza "55" 1-2 (Ghilarducci, A. Malatesta, Tortelli). Lunedì, alle 20.30, Cascio - Baston Villa Qrv.

Classifica: Diavoli Neri Gorfigliano 63; Ghivizzano 56; Atletico Castiglione 53; Piazza "55" 50; Morianese 41; New Team 39; Coreglia 31; Folgore Segromigno Piano 29; Casciana Poggio 28; San Filippo 24; Baston Villa Qrv 19; Aquila Sant’Anna 15; Cascio 13; Real Academy Lucca 11.

Girone "B": Pieve San Paolo - Vorno 1-0 (Davini), Atletico Viareggio - Spianate 3-0 (M. Dischetti, D. Dischetti, Lazzareschi), Bargecchia - San Lorenzo 0-0, Calcistica Popolare Trebesto - Angelo Bellani 4-1 (Ramacciotti, doppietta di Adetokunbo, Ruberti), Sant’Alessio - Sporting Camaiore (Francesconi, Cinquini, Giannecchini), Valfreddana - Atletico Marginone 4-1 (tripletta di Gentile, gol di Sillah e Bocciardi).

Classifica: Sporting Camaiore 53; Massarosa 51; Pieve San Paolo 47; Vorno 40; Atletico Viareggio 39; Valfreddana 38; Bargecchia 36; Spianate, San Lorenzo 35; Stiava 29; Calcistica Popolare Trebesto 18; Angelo Bellani 14; Sant’Alessio 13; Filettole 12; Atletico Marginone 4.

Alessia Lombardi